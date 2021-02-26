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باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:31 ص الجمعة 26 فبراير 2021

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 575 ألفا و941 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و804 حالات وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 542 ألفا و393 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 2505 أشخاص

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