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كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد

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كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد

مصراوي Masrawy

08:29 ص الجمعة 26 فبراير 2021

سول- (أ ش أ):

تبدأ كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حملة التطعيم ضد في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور سنة و37 يوما من تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وتهدف الكورية الجنوبية إلى تطعيم 70% من سكانها بحلول سبتمبر المقبل، لتحقيق ما يسمى بـ "مناعة القطيع" بحلول نوفمبر.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه من المقرر أن يبدأ التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في 1915 موقعا بما فيها المراكز الصحية العامة والمرافق والمستشفيات لرعاية كبار السن وغيرها ابتداء من الساعة التاسعة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية).

وتمكنت كوريا الجنوبية من إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في مصنع لشركة إس كيه بيوساينس في مدينة أندونج بإقليم كيونج سانج الشمالي، جنوب شرق البلاد.

ويمكن التطعيم بلقاح أسترازينيكا بدون معدات خاصة في المراكز الصحية العامة والمؤسسات الطبية، حيث يعتبر اللقاح أكثر ملاءمة للتلقيح الجماعي، إذ تتراوح درجة الحرارة المطلوبة لتخزينه من 2 إلى 8 درجات مئوية، مقارنة بلقاحات شركة "فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب درجات حرارة شديد البرودة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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