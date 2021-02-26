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وفاة المحلل السياسي اللبناني أنيس نقاش في سوريا بسبب كورونا

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وفاة المحلل السياسي اللبناني أنيس نقاش في سوريا بسبب كورونا وفاة المحلل السياسي اللبناني أنيس نقاش في سوريا بسبب كورونا

جي بي سي نيوز :- توفي اليوم الاثنين، المفكر والمحلل السياسي اللبناني، أنيس نقاش، في مستشفى "هشام سنان"، بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن أنيس نقاش عمل كمحلل سياسي، وكان منسقا لشبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

ولد أنيس النقاش في بيروت عام 1951، والتحق بصفوف حركة فتح عام 1968، وتسلم فيها عدة مناصب، كما انضم إلى العمل الطلابي والعمل التنظيمي اللبناني.

وسُجن نقاش لمدة عشر سنوات في فرنسا، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني الأسبق شابور بختيار في باريس، وأفرج عنه عام 1990.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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