الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 16 ألفا و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و63 ألفا و491 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و825 شخصا.

وأفادت بأن 12 ألفا و179 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و750 ألفا و680 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 155 ألفا و986 شخصا.