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بايدن يعلن تطعيم 50 مليونا بالولايات المتحدة بلقاح كورونا قبل الموعد المقرر

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بايدن يعلن تطعيم 50 مليونا بالولايات المتحدة بلقاح كورونا قبل الموعد المقرر بايدن يعلن تطعيم 50 مليونا بالولايات المتحدة بلقاح كورونا قبل الموعد المقرر

مصراوي Masrawy

07:43 ص الجمعة 26 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم تطعيم 50 مليون شخص بالولايات المتحدة خلال 37 يوما فقط منذ أن أصبح رئيسا وقبل أسابيع من الموعد المحدد.

وأشار - في تصريحات له - إلى أن هذا حدث بالرغم من العواصف الشتوية الأخيرة، منوها إلى أن أحد أهدافه الأولى منذ توليه الرئاسة هو تطعيم 100 مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أول مائة يوم من توليه السلطة.

وأكد أنه بالرغم من أن منتقديه اعتبروا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه لكن الولايات المتحدة ستكون الدولة الأولى وربما الوحيدة التي تنجز هذا الهدف.

وأوضح أنه إذا وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح الجديد الخاص بشركة "جونسون آند جونسون"، فهناك خطة طموح لطرحه بأسرع ما يمكن لتوسيع تصنيع اللقاح.. مؤكدا أنه سيتم تحقيق تقدم أسرع في إنتاج اللقاح خلال شهر مارس المقبل.

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مصراوي Masrawy

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