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الجريمة في 24 ساعة| تفاصيل إطلاق النار على مواطنين بالإسكندرية وقرار للنيابة بعد الحكم على "طبيب الزقازيق"

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الجريمة في 24 ساعة| تفاصيل فيديو إطلاق النار على مواطنين بالإسكندرية وقرار للنيابة بعد الحكم على "طبيب الزقازيق" الجريمة في 24 ساعة| تفاصيل إطلاق النار على مواطنين بالإسكندرية وقرار للنيابة بعد الحكم على "طبيب الزقازيق"

مصراوي Masrawy

07:48 ص الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل بسبب شراكة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما، ورجل يطلق النار على مواطنين بسبب معاكسة زوجته في الإسكندرية، وسقوط أكبر عصابات سرقة السيارات، ومشاجر بسبب الميراث تنتهي بوفاة مُسن في الجيزة.

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