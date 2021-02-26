أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية -
أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري -
سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين -
غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

Print
غدًا.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات غدًا.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

02:56 ص الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع الأف – بعض مناطق مدينة الأمل (الهجانة سابقًا)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق 2021/2/27 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة (10 ساعات).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع لأعمال إنشاءات كوبري الميثاق والذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية