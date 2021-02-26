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اليوم.. الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات

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اليوم.. الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات اليوم.. الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات

مصراوي Masrawy

02:31 ص الجمعة 26 فبراير 2021

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 934 مسجدًا حتى تاريخه.

تضم قائمة المساجد الجديدة:

(1) مديرية أوقاف البحيرة

1- مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكو

2- مسجد زراعة 5 – قرية 7 – إدكو

3- مسجد الرجال – قرية كوم بلال – إدكو

4- مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارود

5- أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غرب

6- النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسى

7- الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غرب

8- الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور

9- الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات

10- عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات

11- التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار

12- مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال – دمنهور

13- مسجد الشهداء – قرية بادم غزال – دمنهور

14- مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى – الدلنجات

15- مسجد ع المأمور العمرية –دمنهور

(2) مديرية أوقاف الشرقية

16- مسجد الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد

17 - مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر

(3) مديرية أوقاف الفيوم

18 - مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية

19- التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية

20- الإخلاص – سويرس – الجالي طامية

21- محمد رياض – فانوس – طامية

22- الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون

(5) مديرية أوقاف الأقصر

23- بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري

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