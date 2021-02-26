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6 فئات محرومة من منحة الـ1000 جنيه للمرشدين السياحيين

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6 فئات محرومة من منحة الـ1000 جنيه للمرشدين السياحيين 6 فئات محرومة من منحة الـ1000 جنيه للمرشدين السياحيين

مصراوي Masrawy

01:43 ص الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه، عبر مكاتب البريد، وذلك للمرشدين السياحيين، المنطبقة عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

يبلغ عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحي، وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي.

يرصد "مصراوي" 6 فئات محرومة من الدعم وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

ـ استبعاد حالات الوفاة ـ العاملون بالقطاع الحكومي ـ أصحاب المعاشات ـ المستحقون لمعاش ـ أو شريك في شركة ـ المستحقون لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

يذكر أن الدفعة الأولى، صرفت خلال شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات، وتأتي هذه المبادرة في ضوء تطورات أزمة المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

ويأتي هذا الدعم، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة أشهر بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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