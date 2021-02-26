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أسبوع ميلانو للموضة: أزياء الشتاء المقبل ستكون مريحة وسياسية

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أسبوع ميلانو للموضة: أزياء الشتاء المقبل ستكون مريحة وسياسية أسبوع ميلانو للموضة: أزياء الشتاء المقبل ستكون مريحة وسياسية

مصراوي Masrawy

01:00 ص الجمعة 26 فبراير 2021

(د ب أ)-

أظهرت عروض أزياء أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأربعاء أن جائحة أثرت بشدة على تصميمات أزياء الشتاء المقبل وجعلتها أكثر راحة، في الوقت الذي ستظل العلاقة بين الملابس والمواقف السياسية تلعب دورا في ملابس الشتاء المقبل للنساء.

وعرض العديد من مصممي الأزياء الإيطاليين من ذوي الأصول الأفريقية مجموعة من مبتكراتهم لفصلي الخريف والشتاء المقبلين تحت شعار "حياة السود تستحق في الموضة الإيطالية" وهو مستوى من شعار حملة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي انطلقت من الولايات المتحدة "حياة السود تستحق".

وفي العرض الذي تم عبر الإنترنت، تم عرض السراويل الفضفاضة والسترات الواسعة مع الألوان التي تخطف العين.

وأكدت أنجيلا مسيوني أحد أكبر الأسماء في عالم تصميم الأزياء في إيطاليا حاليا ومديرة الإبداع في شركة ميسوني الدور الذي ستلعبه "الملابس المريحة" خلال الفترة المقبلة. وقالت إن "الملابس غير الرسمية ستكون الاتجاه الأقوى خلال القرن الجديد".

وبحسب ميسوني فإن القفطان الصوف والمعاطف الكشمير والعباءات الصغيرة مع السراويل تناسب هذا الاتجاه.

وتم تنظيم أغلب عروض أزياء أسبوع ميلانو للموضة هذا الموسم رقميا بدون حضور جمهور بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر استمرار العروض حتى الاثنين المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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