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وزير الخارجية العراقي: لم نطلب إشرافا أمميا على الانتخابات

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وزير الخارجية العراقي: لم نطلب إشرافا أمميا على الانتخابات وزير الخارجية العراقي: لم نطلب إشرافا أمميا على الانتخابات

مصراوي Masrawy

12:24 ص الجمعة 26 فبراير 2021

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراقية لم تطلب إشرافا أمميا على الانتخابات، فيما أشار إلى أنه لن يكون هناك مراقبون دوليون إذا استمرت "صواريخ الكاتيوشا".

وقال حسين في حوار خاص لقناة "السومرية نيوز" إن "الحكومة العراقية لم تطلب إشرافاً أممياً على الانتخابات وإنما كيفية إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "العزوف الحاصل عن الانتخابات السابقة ك‍ان سببه الفساد والتزوير"، مشددا بالقول "اذا استمرت صواريخ الكاتيوشا لن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات".

ولفت حسين إلى أن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مبيناً أن "من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي".

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