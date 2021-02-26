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رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً"

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رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً" رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط "تمخض الجبل فولد فأراً"

رئيس نادي النصر يفتح النار على الانضباط

أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر استياءه من القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول أحداث مباراة فريقه مع الشباب الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل قليل: " إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة داخلياً وخارجياً ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جداً!!! تمخض الجبل فولد فأراً.. عجبي والله". وأضاف "الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم".

وكانت لجنة الانضباط قد برأت مدير فريق النصر الكابتن حسين عبدالغني من شبهة التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس.

فيما وأوقفت اللجنة خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات مع غرامة مالية 40 ألف ريال، وتغريم سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، وبالمبلغ ذاته، كما غرمت نادي الشباب لنشره تصريحاً تضمن إثارة للرأي العام.لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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