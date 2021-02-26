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حزب أكتوبر: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع القرن

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حزب مصر أكتوبر: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع القرن حزب أكتوبر: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع القرن

مصراوي Masrawy

12:23 ص الجمعة 26 فبراير 2021


كتب - نشأت علي:

ينظم حزب أكتوبر، برئاسة الدكتورة چيهان مديح، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لتعريف شباب الحزب بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح ، الأسبوع المقبل.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، في بيان لها، الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار إعادة هيكلة استراتيجية الحزب، وإيمانا بأهمية الدور التوعوي والتثقيفي الذي تخوضه الدولة المصرية في معركتي البقاء والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و شددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على أهمية التواصل بين الأحزاب المصرية والدولة ضمن التنسيق لزيارات ميدانية، وتنفيذ فعاليات مختلفة تهدف لنشر الوعي المجتمعي نحو الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأضافت أن الحزب بكافة قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي المجهودات العملاقة التي تتم في العاصمة الإدارية، والتي ستنقل البلاد نقلة نوعية في المستقبل القريب، خاصة أن تلك العاصمة بمثابة مشروع القرن.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أبواب الأمل للمصريين بتلك الإنجازات العظيمة، وهو ما يجعل جموع المصريين الوطنيين يشعرون بالفخر أن العاصمة الإدارية شركة وطنية مصرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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