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الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من

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الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من

مصراوي Masrawy

12:04 ص الجمعة 26 فبراير 2021

الجزائر - (د ب أ):

أعلن معهد باستور في الجزائر مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من المستجد.

وأوضح المعهد في بيان له ان الحالتين تم اكتشافهما لدى موظف بقطاع الصحة، ومهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده، بعد إجراء تحاليل على عينات تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" إيجابية، بتاريخ 19 فبراير الحالي.

وأبرز المعهد أن الحالتين تحمل الطفرات "إن 50 واي/ دي 164 جي" مع حذف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير.

يشار إلى أن الجزائر سجلت في 25 فبراير 2020، أول حالة لفيروس كورونا المستجد.

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