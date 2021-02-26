★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ):

أعلن معهد باستور في الجزائر مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد في بيان له ان الحالتين تم اكتشافهما لدى موظف بقطاع الصحة، ومهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده، بعد إجراء تحاليل على عينات تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" إيجابية، بتاريخ 19 فبراير الحالي.

وأبرز المعهد أن الحالتين تحمل الطفرات "إن 50 واي/ دي 164 جي" مع حذف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير.

يشار إلى أن الجزائر سجلت في 25 فبراير 2020، أول حالة لفيروس كورونا المستجد.