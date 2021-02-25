أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية -
أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري -
سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين -
غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر -
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل -
حوار الإنجيلية يناقش توصيات مواجهة خطاب الكراهية -
اتصالات النواب تناقش مشاكل ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية -
نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

Print
تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

شبكة عيون الإخبارية