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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس على أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنا أساسيا في تدعيم الاستقرار والتكامل الاقتصادي البيني، فضلا عن أهمية الروابط الاقتصادية العميقة التي تربط البلدين.

ووجه الكاظمي خلال استقباله رئيس وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على إنشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري، حسب بيان حكومي.

ومن ناحيته، قال رئيس الوفد المصري المستشار محمد عبد الوهاب إن "الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، تتطلع للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للبلدين".

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والاستثمار فيها.