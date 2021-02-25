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"الشيوخ" الأمريكي يوافق على تعيين جينيفر جرانوم وزيرة للطاقة

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"الشيوخ" الأمريكي يوافق على تعيين جينيفر جرانوم وزيرة للطاقة "الشيوخ" الأمريكي يوافق على تعيين جينيفر جرانوم وزيرة للطاقة

مصراوي Masrawy

10:22 م الخميس 25 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على تعيين جينيفر جرانوم لتولي حقيبة وزارة الطاقة، كأحدث مرشحة تتم المصادقة على تعيينها خلال هذا الأسبوع.

وحظيت جرانوم على أغلبية أصوات أعضاء المجلس، فصوت 64 عضوا لها بينما بلغت أصوات الرافضين 35 صوتا ، وانضم 14 عضوا جمهوريا بالمجلس إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين " 50 صوتا " في التصويت لصالحها.

وعملت جرانوم حاكمة لولاية ميتشجان في الفترة بين عامي 2003 و 2011، ومن المقرر أن توكل إليها مهمة مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتقال ببلاده إلى استخدام الطاقة النظيفة كجزء من هدفة الخاص بوضع الولايات المتحدة على مسار الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشاد مؤيدو جرانوم بما أنجزته في مجال الوظائف والطاقة النظيفة وقت توليها حكم ولاية ميتشجان.

وقال السيناتور الديمقراطي جو مانتشين إن جرانوم واجهت تحديات صعبة خلال فترة الكساد الكبير وأنقذت صناعة السيارات المحلية في ميتشجان وساهمت في تطوير الولاية بجلب استثمارات جديدة للصناعة.

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