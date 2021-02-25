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تستمر حتى الفجر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الليلة

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تستمر حتى الفجر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة تستمر حتى الفجر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الليلة

مصراوي Masrawy

10:08 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية، رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء الليلة، وتستمر حتى الفجر، تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي -(خلية النحل).

وأوضح تادرس لمصراوي، أن القمر يقترن مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في ، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروبهما في الخامسة والنصف تقريبا من صباح غد الجمعة، مشيراً إلى أنه لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة سيتطلب الأمر استخدام تلسكوب.

وأوضح أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

ويشهد شهر فبراير الجاري، 8 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 6 الجاري، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 فبراير، بحيث يكون كوكب عطارد في أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

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