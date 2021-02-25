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إصابات "كورونا" عربياً.. لبنان تسجل 3469 والكويت 1019 والمغرب 386 والجزائر 161

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إصابات "كورونا" عربياً.. لبنان تسجل 3469 والكويت 1019 والمغرب 386 والجزائر 161 إصابات "كورونا" عربياً.. لبنان تسجل 3469 والكويت 1019 والمغرب 386 والجزائر 161

إصابات

سجّلت لبنان 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 366302 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 4560.

وسجلت الكويت 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10938 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1067 حالةً.

كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 482514.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت ست وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8598، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 467541.

فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 112469 حالة.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة ، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، بأنه تم تسجيل 3 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2970 حالة، والمقابل تماثل للشفاء 146 مريضاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 77637 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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