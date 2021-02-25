أخبار عاجلة

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق -
"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي" -
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي

Print
تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي

تييري هنري يقدم استقالته من تدريب مونتريال بعد اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي انفصاله رسميًا اليوم الخميس عن المدرب الفرنسي الشهير تييري هنري في بيان تم نشره عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع "تويتر" لينهي لاعب برشلونة الأسبق رحلته التي استمرت أشهر لأسباب عائلية وفق ما هو معلن.

واستقال المهاجم الدولي السابق لمنتخب فرنسا، تييري هنري، من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم لـ "أسباب عائلية"، بحسب ما أعلن النادي الكندي الخميس.

وأكد ابن الـ 43 عامًا والذي تم تداول اسمه كمدرب محتمل لنادي بورنموث، أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله الذين بقوا في المملكة المتحدة بسبب تداعيات .

وتحدث بطل العالم مع الفرنسي عام 1998 عن سنة "صعبة جدًا على الصعيد الشخصي" من أجل تبرير قراره، بحسب ما جاء في بيان أصدره مونتريال.

وعزا أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" في بيان أسباب استقالته قائلاً "مع الكثير من الأسى قررت أن اتخذ هذا القرار"، و"الفراق مؤلم جدًا لي ولأطفالي. يجب عليّ اتخاذ قرار العودة إلى لندن ومغادرة مونتريال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

شبكة عيون الإخبارية