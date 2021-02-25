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محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة بمطار شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة بمطار شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة بمطار شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

08:30 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب ـ أحمد مسعد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمطار شرم الشيخ الدولي، في مستهل زيارته للمحافظة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ بعرض مطالب المحافظة من الوزارة، بحضور مديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الزراعة ومرافقوه المشروعات الزراعية بطور سيناء غدا، ويتفقد المشروعات الزراعية بنويبع يوم السبت .

جديراً بالذكر أن وزير الزراعة يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الحليم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الدكتور محمد فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أحمد ابراهيم، المستشار الإعلامي للوزير.

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