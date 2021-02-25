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رئيس الوزراء الليبي المكلف: اعتمدنا في تصور على توزيع عادل بين الأقاليم الثلاثة

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رئيس الوزراء الليبي المكلف: اعتمدنا في تصور الحكومة على توزيع عادل بين الأقاليم الثلاثة رئيس الوزراء الليبي المكلف: اعتمدنا في تصور على توزيع عادل بين الأقاليم الثلاثة

مصراوي Masrawy

08:06 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، أنه اعتمد على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة في تصور تشكيلة الجديدة، لافتًا إلى أن المناصب السيادية تم مراعاة توزيعها العادل على الأقاليم الثلاث في الشرق والغرب والجنوب.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "اعتمدنا في معايير اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة".

وأضاف "طلبنا مرشحين للحكومة من كل مكونات الشعب الليبي وطوائفه ومكوناته"، مؤكدًا "راعينا في تصور هيكلية الحكومة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".

وأكد "سنواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار"، مضيفا "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

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