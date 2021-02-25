نهائيات "يورو 2020" قد تقام في دولة واحدة بدلاً من 12 مدينة

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كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أنه من المحتمل جداً أن تقام بطولة أوروبا المؤجلة "يورو 2020" في إنكلترا فقط.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعمل على اختيار دولة واحدة لاستضافة البطولة القارية.

ويعتقد أصحاب القرار في الاتحاد القاري "يويفا" أن إنكلترا هي المرشحة الأبرز لاحتضان اليورو على أن يتخذ القرار النهائي منتصف شهر أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديداً بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.