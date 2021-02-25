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ثلاثي الهلال يواصل التأهيل.. والفريق يبدأ التحضير تأهباً لملاقاة الفتح

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ثلاثي الهلال يواصل التأهيل.. والفريق يبدأ التحضير تأهباً لملاقاة الفتح ثلاثي الهلال يواصل التأهيل.. والفريق يبدأ التحضير تأهباً لملاقاة الفتح

ثلاثي الهلال يواصل التأهيل.. والفريق يبدأ التحضير تأهباً لملاقاة الفتح

كشف نادي الهلال أن ثلاثي الفريق الكروي الأول "صالح الشهري، هتان باهبري ومحمد كنو" أجروا اليوم الخميس مراناً بالجري، إضافة إلى تدريبات لياقية متنوعة؛ وذلك ضمن برامجهم التأهيلية.

وذكرت تقارير أنه من المنتظر أن يسلم الجهاز الطبي في الهلال، تقريراً مفصلاً للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني المؤقت، للوقوف على حالة الثلاثي المصاب، قبل مواجهة الأحد القادم.

يشار أن المهاجم صالح الشهري يواصل برنامجه التأهيلي عن طريق الخضوع للجلسات العلاجية على العضلات الجانبية للبطن، فيما دخل محمد كنو في المرحلة ما قبل الأخيرة في التأهيل العلاجي، إثر إصابته بتمدد الرباط الجانبي للركبة، حيث من المنتظر دخوله إلى المرحلة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميدانياً، بدأ لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس تحضيراتهم لمواجهة مضيفهم "الفتح" ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء النصر تدريبات فنية متنوعة، فيما خاض بقية اللاعبين مناورة مع فريق شباب "الهلال"، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".

و يؤدي الفريق عصر الغد مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الفتح" يوم الأحد المقبل.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقبع فريق الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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