أخبار عاجلة

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي" -
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير صحة بيشة يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا

Print
مدير صحة بيشة يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا مدير صحة بيشة يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا
المركز يحظى بتفاعل من المواطنين والمقيمين

مدير صحة بيشة يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا

تلقى مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" ، الجرعة الأولى من لقاح .

وحث "الشهراني" جميع منسوبي الصحة والمواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق أناة للممارسين الصحيين وتطبيق صحتي للمواطنين والمقيمين، لأخذ اللقاح، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس.

وأكد الشهراني بأن اللقاح آمن وفعّال؛ حيث اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، ونوّه بأن اللقاح مجاني للجميع.

وأضاف أن العمل في مركز اللقاحات يعمل على قدم وساق، ويوجد به كوادر طبية وصحية متخصصة، لاستقبال المواطنين والمُقيمين المُسجلين في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح ، مؤكداً أن المركز يحظى بتفاعل كبير من المواطنين والمقيمين في المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

فيروس كورونا: إلى أي مدى يجب أن تقلقنا السلالة التي انتشرت في البرازيل؟

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

8 الصبح - الصحة تسجل 586 حالة إجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة وتعافي 455

شبكة عيون الإخبارية