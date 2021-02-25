مدير صحة بيشة يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا

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المركز يحظى بتفاعل من المواطنين والمقيمين

تلقى مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" ، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وحث "الشهراني" جميع منسوبي الصحة والمواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق أناة للممارسين الصحيين وتطبيق صحتي للمواطنين والمقيمين، لأخذ اللقاح، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس.

وأكد الشهراني بأن اللقاح آمن وفعّال؛ حيث اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، ونوّه بأن اللقاح مجاني للجميع.

وأضاف أن العمل في مركز اللقاحات يعمل على قدم وساق، ويوجد به كوادر طبية وصحية متخصصة، لاستقبال المواطنين والمُقيمين المُسجلين في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح ، مؤكداً أن المركز يحظى بتفاعل كبير من المواطنين والمقيمين في المحافظة.