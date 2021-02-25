أخبار عاجلة

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي" -
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصين تغرم مواطناً وزوجته أنجبا 7 أطفال.. كم دفعا؟

Print
الصين تغرم مواطناً وزوجته أنجبا 7 أطفال.. كم دفعا؟ الصين تغرم مواطناً وزوجته أنجبا 7 أطفال.. كم دفعا؟
5 أولاد وبنتان

الصين تغرم مواطناً وزوجته أنجبا 7 أطفال.. كم دفعا؟

عاقبت الصينية مواطناً وزوجته، بدفع غرامة تعادل 155 ألف دولار أمريكي؛ بسبب إنجابهما 7 أطفال.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن تشانغ رونغ رونغ وزوجها انتهكا القانون، الذي ينص على أنه لا يجوز لمواطني البلاد إنجاب أكثر من طفلين، في حين أنهما أنجبا 7 أطفال ليسجلا بذلك رقماً قياسياً، وفقاً لـ"سبوتينك".

وأضافت الصحيفة أن دفع الغرامة مقابل حصول الأطفال - خمسة أولاد وبنتان - على وثائق تثبت هويتهم الشخصية.

في تبريرها لإنجاب هذا العدد من الأطفال، قالت "تشانغ": "عندما يغادر زوجي ويغادر الأطفال الأكبر سناً إلى المدرسة، أبقى مع أطفالي الأصغر سناً، وعندما سأتقدم في العمر، سيقومون بزيارتي".

وفرضت الصين عام 1979 سياسة الطفل الواحد، التي هدفت للحد من النمو السكاني، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يطالبان بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى الحوار

رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة

رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة

البرلمان العربي يؤكد دعم الحكومة اليمنية للتصدي لانتهاكات الحوثي

البرلمان العربي يؤكد دعم الحكومة اليمنية للتصدي لانتهاكات الحوثي

شبكة عيون الإخبارية