التعاون يستعيد خدمات الرشيدي والمزيعل قبل مواجهة الاتفاق السبت

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أعلن نادي التعاون مشاركة الثنائي فهد الرشيدي وعبدالكريم المزيعل في التمارين الجماعية للفريق الكروي الأول، بعد نهاية برنامجهما العلاجي.

على الصعيد الميداني أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مرانه الرئيس اليوم استعدادًا لمواجهة "الاتفاق" بعد يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت التمارين بعمليات التسخين والجري حول الملعب، ثم قسم المدرب لاعبيه لمجموعتين طبق معها عددًا من الجمل التكتيكية.

ويجري الفريق مرانه الأخير غدًا على ملعب النادي قبل المغادرة للمنطقة الشرقية استعدادًا لملاقاة الاتفاق.