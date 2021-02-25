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يهدد حياة الملايين.. السودان قلق من الملء الثاني لسد النهضة ويطالب بوساطة دولية

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يهدد حياة الملايين.. السودان قلق من الملء الثاني لسد النهضة ويطالب بوساطة دولية يهدد حياة الملايين.. السودان قلق من الملء الثاني لسد النهضة ويطالب بوساطة دولية

مصراوي Masrawy

06:55 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن إصرار إثيوبيا على المضى قدما فى ملء بحيرة سد النهضة فى يوليو المقبل بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث فى القضايا الفنية والقانونية، يمثل خطرا على السدود السودانية فى الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة عشرون مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.

وقال خلال استقباله، أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لمعرفة آخر التطورات فى مسار التفاوض والتباحث فى ملف سد النهضة الاثيوبى، إن رغبة السودان فى توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى ويضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للإسهام والمشاركة فى لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين السودان ومصر وإثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التى استمرت طويلا.

كما أكد وزير الري السوداني عن رغبة وحرص السودان فى التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث السودان، ، وإثيوبيا، وجعل سد النهضة الاثيوبى بوابة للتعاون والتكامل بينهما وبداية تنسيق وتعاون إقليمى لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

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