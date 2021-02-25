الولايات المتحدة تسجل 74 ألفًا و502 إصابة جديدة و3230 وفاة بكورونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 74 ألفًا و502 إصابة جديدة و3230 وفاة جراء بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أنه منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل أكثر من 28 مليونًا و336 ألفًا و782 إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 505 آلاف و945 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.