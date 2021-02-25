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الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

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الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

مصراوي Masrawy

06:52 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مصنع بدون ترخيص لجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها مرة أخرى بالمخالفة لقانون البيئة؛ بغرض طرحها مرة أخرى بالأسواق وبيعها للمواطنين مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه استمراراً لجهود المحافظة المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، تم ضبط أحد المصانع المقامة بدون ترخيص بشارع كرسبي من طريق ترعة المنصورية شبرامنت مركز ومدينة أبو النمرس من خلال حملة شنها مركز ومدينة أبو النمرس وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كسارة ضخمة للنفايات الطبية الخطرة لإعادة تدويرها مرة أخري إلي جانب ضبط كميات كبيرة من الشاش والنفايات الطبية الخطرة وقصاصات أقمشة ملوثة وعدد من الأجولة ممتلئة بالأقطان ليعاد تصنيعها مرة أخري الأمر الذي يشكل ضررا بالغا بالصحة العامة للمواطنين مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

كما أضاف المحافظ أنه على الفور تم غلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه وذلك حتى يتم إعدام تلك المخلفات الخطرة من خلال الجهات المعنية بذلك وفي المحارق المخصصة حيث يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة بهدف التصدي لجشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية طائلة على حساب أمن وسلامة المواطنين.

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