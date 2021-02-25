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لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة.. السبت

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لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة.. السبت لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة.. السبت

مصراوي Masrawy

06:48 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع الأف – بعض مناطق مدينة الأمل (الهجانة سابقا)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2021/2/27 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة (10 ساعات).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع لأعمال إنشاءات كوبري الميثاق والذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال على رقم 125 من التلفون الأرضي.

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