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غاب الرموز وحضر الأنصار.. مشاهد من الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الأسبق مبارك

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غاب الرموز وحضر الأنصار.. مشاهد من الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الأسبق مبارك غاب الرموز وحضر الأنصار.. مشاهد من الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الأسبق مبارك

مصراوي Masrawy

06:44 م الخميس 25 فبراير 2021

مصراوي

أحيت أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لوفاته صباح اليوم الخميس وسط إجراءات احترازية وارتداء الحضور الكمامات بسبب المخاوف من المستجد وذلك من مدفنه.

أسرته تحيي الذكرى السنوية

حضرت قرنية الرئيس الراحل سوزان مبارك، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما المراسم واستقبلوا الحضور بالكمامات.

غياب تام لرموز النظام

تلاحظ خلال الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك غياب تام لرموز نظامه.

حضور محاميه فريد الديب

حرص المحامي فريد الديب على التواجد مبكرًا لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني المبارك أمام قبره وذلك لعلاقته القوية بينه وبين الرئيس الراحل والتي مازالت مستمرة بعد وفاته وحرصه على مواساة أسرته.

حضور أنصار مبارك

حرص عدد من قليل من أنصار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على الحضور إلى قبره لإحياء الذكري السنوية وكان في استقبالهم نجله علاء مبارك.

إجراءات احترازية

حرص الجميع على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وذلك خوفا من فيروس كورونا المستجد.

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