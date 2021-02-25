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الأعرجي: بعثة الناتو تعمل في العراق بموافقة بغداد

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الأعرجي: بعثة الناتو تعمل في العراق بموافقة بغداد الأعرجي: بعثة الناتو تعمل في العراق بموافقة بغداد

مصراوي Masrawy

06:38 م الخميس 25 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس إن بعثة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في العراق تعمل بموافقة العراقية وأنها توفر دعما استشاريا للعراق، ونحن نستفيد من هذا الدعم لرفع كفاءة وقدرة قواتنا العسكرية والأمنية.

وأضاف الأعرجي، خلال ندوة حوارية حول علاقة العراق مع حلف الناتو "أن قواتنا العسكرية والأمنية تملك خزينا من الخبرة الميدانية، وأن الحكومة العراقية تقيّم وضع القوات الأمنية بشكل دوري، ومع كل تطور أمني".

وأوضح "أن الدول تعمل وفق مصالحها ومتطلباتها الأمنية وتنطلق في ذلك من خلال قرارها السيادي، ومن الطبيعي أن يتعاون العراق مع المجتمع الدولي، لمصلحة أمن واستقرار بلدنا".

وقال" أن الدولة العراقية تملك السلطة، والقرار العراقي قرار سيادي،وأن بعثة حلف الناتو تضم استشاريين وإداريين وفنيين، وليس مقاتلين".

وقال وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله في مداخلة خلال الندوة "إننا نفكر بمنطق الدولة والتوازن، كون المنطقة غير مستقرة".


وأضاف "مهام حلف الناتو تقتصر على التدريب، وأن العراق لم يبرم أي اتفاق مع حلف الناتو، بل كانت هناك رسائل متبادلة عن حاجة العراق للدعم في مجال المشورة والتدريب" .


واستعرض قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال بيير أولسن مهام البعثة وأن عملها استشاري وليس قتاليا وأن عدد أفراد حلف الناتو المتواجدين في العراق يبلغ 320 فردا هم استشاريون وإداريون وفنيون، وأن البعثة تعمل بموجب موافقة الحكومة العراقية.

وأكد "أن حلف الناتو ملتزم باحترام السيادة العراقية".

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