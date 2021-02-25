مكتب التأشيرات الدولية VFS يدشن خدماته من "غرفة مكة"

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بدأ بتسهيل تجديد جوازات المقيمين

بدأ مكتب إصدار التأشيرات الدولية VFS GLOBAL، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مباشرة أعماله، أمس الأربعاء، بالعمل في تسهيلات تجديد جوازات السفر للمقيمين من دولتي الفلبين والهند عبر سفارتي الدولتين.

يأتي ذلك في خطوة أولى تيسيرًا للمستفيدين المقيمين في مكة المكرمة والمناطق المجاورة.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن افتتاح وتقديم خدمات مكتب التأشيرات الدولية بمقر الغرفة يأتي دعمًا للمجتمع وتسهيلًا على المستفيدين في الوقت والجهد، وتعزيزًا للأداء الاقتصادي، بما يتسق مع شعار استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022 تنمية الأعمال والمجتمع.

وأشار إلى حزمة من المنافع للمجتمع المكي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة؛ منها مركز مكة المكرمة للمعارض والمؤتمرات الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيمثل مركزًا للإشعاع الاقتصادي والتجاري بالعاصمة المقدسة، باستقطابه للفعاليات المحلية والدولية المختلفة.

من جهته قال مدير إدارة العلاقات الدولية فهد سعود دمنهوري: إن تدشين أعمال مكتب التأشيرات الدولية كان قد تأجل لدواعي جائحة كورونا المستجد، التي قادت لتعليق السفر إلى كثير من الوجهات الدولية.

وأضاف أن المركز سيتم تدشينه بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة، لتقديم خدماته للجمهور من مكة المكرمة والمناطق القريبة منها.

وقال "دمنهوري": إن مركز التأشيرات الدولية يمثل خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات التي تؤسس لها غرفة مكة المكرمة.

وأضاف أن رضا المستفيدين يشكل أبرز قيم العمل في غرفة مكة المكرمة، وسيقدم لعملائه المساعدة في تعبئة الاستمارات، والتأمين على السفر، ومسح المستندات ضوئيًّا وتحميلها (لطلبات تأشيرة المملكة المتحدة)، والعديد من الخدمات المفيدة.

ويعد المركز الجديد إضافة إلى عدد من المراكز التي يحتضنها مقر غرفة مكة المكرمة؛ منها فرع وزارة الخارجية، الجوازات، كتابة العدل، مكتب العمل، وفرع أمانة العاصمة المقدسة.