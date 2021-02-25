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العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات

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العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات

العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات

تعيش المرأة اليوم واقعاً جديداً بتمكينها من الأعمال المختلفة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة جميع حقوقها، وهو ما كرسته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضعت المرأة في مكانتها اللائقة لتكون شريكًا في بناء الوطن.

وتداول مغردون في حساباتهم مقطع تصدره حديث للأمير الأمير محمد بن سلمان عن المرأة في مناسبة سابقة، حيث أكد أن المرأة شريك للرجل وأنه لا نجاح ولا تنمية في السعودية بدونها.
وأوضح أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في هذا المقطع من حديثه عن المرأة حول العالم في برنامج "في الآفاق" الذي يبث عبر قناة إم بي سي أن المجال مفتوح للمرأة في جميع المجالات، حيث بمقدورها أن تبدع وتخدم وتقدم، وهي جزء مهم جدًا من المجتمع.
كما أكد الشيخ العيسى أن المرأة مؤهلة لنقل الرسالة وتتولى نقل دستور الأمة الإسلامية قائلاً: "تنقله امرأة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها روت عن النبي 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة"، مشيراً إلى أن التطرف صدّر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حق المرأة بالنسبة له وفق الإطار المتطرف.
وبين العيسى أن البعض يحمل الشريعة الإسلامية بأنها ضد المرأة بسبب هؤلاء المتطرفين، قائلاً: "هناك مفاهيم متطرفة، يعتقد البعض أنه كلما ضيق على المرأة كلما ساعد على عفافها، وهذا خطأ، ولديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية"، معتبرًا أنه مهما بذلت المحاولات والأسباب لإنصاف المرأة فإن حقها يبقى كبيرًا وعظيمًا.
وأشار أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أن العالم يشهد تحولاً في نظرته إلى المرأة، حيث أظهر استعادة الوعي، واستنارة في قضية حقوق المرأة، إضافة إلى الإيمان بقدرة المرأة على الإبداع في حال تمكينها من العمل والشواهد كثيرة حول العالم.
كما اختتم المقطع بكلمة ولي العهد في إحدى المناسبات حينما قال: "نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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