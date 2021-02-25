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إيران ترفض الرد على مقررة الأمم المتحدة بشأن إسقاط طائرة ركاب

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إيران ترفض الرد على مقررة الأمم المتحدة بشأن إسقاط طائرة ركاب إيران ترفض الرد على مقررة الأمم المتحدة بشأن إسقاط طائرة ركاب

مصراوي Masrawy

06:26 م الخميس 25 فبراير 2021


جنيف-(د ب أ):
رفضت إيران الرد على أسئلة وانتقادات وجهتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي تحقق في حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، بحجة أن القضية ليست من اختصاصها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، إن أطرا قانونية واضحة تحكم إسقاط الطائرة، وهي لا تندرج تحت اختصاصات خبيرة الأمم المتحدة.

وجاءت تعليقات زادة في أعقاب رسالة أرسلتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة أجنيس كالامار، التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إيران أخفت عمدا الظروف المحيطة بالحادث.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن خطيب زاده وصف الرسالة بأنها معيبة وغير مهنية وذات دوافع سياسية، وقال إن مثل هذا التدخل غير ذي الصلة لم يكن بناء.

وأسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "بي إس 752" بصاروخين إيرانيين في الثامن من يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا في ذلك الوقت.

وبعد أن أنكر المسؤولون الإيرانيون في البداية أي مسؤولية عن التحطم، اضطروا للاعتراف بأن بطارية دفاع جوي تابعة للحرس الثوري الإسلامي أسقطت الطائرة عن غير قصد وسط توترات متصاعدة مع القوات الأمريكية في العراق.

وتحدثت وكالة الطيران الإيرانية في تقريرها النهائي عن الحادث منذ منتصف يوليو عن "خطأ بشري" قائلة إن خللا في نظام الرادار تسبب في مشاكل في الاتصال مع الوحدة العسكرية المسؤولة.

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