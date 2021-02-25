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سلطات جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم فساد بوزارة الصحة

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سلطات جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم فساد بوزارة الصحة سلطات جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم فساد بوزارة الصحة

مصراوي Masrawy

06:25 م الخميس 25 فبراير 2021

جوهانسبرج- (د ب ا):
تعتزم السلطات في جنوب أفريقياإجراء تحقيق بشأن منح عقود لشركة ترددت تقارير حول صلاتها بإثنين من مساعدي وزير الصحة زويلي مخيزي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث كايزر كجانياجو قوله عبر الهاتف اليوم الخميس إن وحدة التحقيق الخاصة تبحث فيما إذا كانت وزارة الصحة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة عندما منحت العقود.

وأضاف "لقد تلقينا شكاوى بشأن مزاعم حول عملية مشتريات في وزارة الصحة ونبحثها "وتابع "نحن لا نبحث على وجه التحديد ادعاءات ضد أي أفراد".

كان موقع صحيفة "ديلي مافريك"، الأليكتروني ومقره جوهانسبرج ، قد ذكر أمس الأربعاء أن مساعدي مخيزي استفادوا من عقد خاص بكوفيد -19 منحته العام الماضي.

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