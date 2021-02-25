المستشار النمساوي يتوقع إصدار جوازات سفر وطنية خاصة بكورونا

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مصراوي Masrawy

فيينا- (د ب أ) :

قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الخميس، إنه إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على منح مميزات للأشخاص الذين يتم تطعيمهم أو اختبارهم أو تحصينهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن النمسا والدول ذات التفكير المماثل ستمضي قدما نحو اتخاذ مثل هذه التدابير قريباً.

وقال زباستيان في مؤتمر صحفي قبل انطلاق المحادثات بين قادة التكتل الـ 27 "أعتقد أن هذا المشروع يجب أن ينفذ في الربيع- إن لم يكن على مستوى أوروبا كلها، سيتعين علينا أن ننفذه على المستوى الوطني وباتفاقيات مع الدول الأخرى التي لها سياسات مماثلة".

وشدد على أن خطته لمنح "جواز سفر رقمي أخضر اللون" على الهواتف المحمولة للمواطنين، يمكن أن يمنحهم إمكانية دخول المطاعم وحضور المناسبات الثقافية والرياضة والسياحية، ليس فقط لأولئك الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19، ولكن أيضاً لكل شخص جاءت نتيجة اختباره حديثا سلبية.

وأضاف أن الدول ذات الصناعات السياحية الكبرى مثل النمسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا تدرس أفكارا مماثلة .