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أوربان: المجر تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا

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أوربان: المجر تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا أوربان: المجر تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

06:20 م الخميس 25 فبراير 2021

بودابست- (د ب أ):
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المستشفيات سوف تتعرض لضغط "غير مسبوق" جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الثالثة من الجائحة.

وقال أوربان في مقطع مصور نشر عبر فيسبوك اليوم الخميس بعد لقاء مع خبراء الفيروسات: "نحن بحاجة لكل طبيب وكل ممرضة وكل جهاز تنفس"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المجر عن اعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 في خلال أكثر من شهرين، ما دفع إلى تمديد قيود كورونا بما في ذلك حظر تجوال وغلق بعض الشركات بما في ذلك المطاعم حتى 15 مارس المقبل.

وسجلت المجر حتى الآن 410 آلاف و129 إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 . ووصلت الوفيات إلى 14 ألفا و552 جراء الإصابة بكورونا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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