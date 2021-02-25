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بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها

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بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها
بالهنداوي وملقية والبحيرات والشرائع العليا وعين شمس وخليص والقرية

بعد افتتاح 7 جدد.. 11 مركزًا تقدم لقاحات كورونا بمكة.. تعرف عليها

‏افتتحت ‎الصحة في مكة 7 مراكز إضافية لتقديم لقاح ، وهي مراكز: الهنداوي، وملقية، والبحيرات، والشرائع العليا، وعين شمس، وخليص، والقرية.

وكانت الصحة في ‎مكة المكرمة افتتحت الأسبوع الماضي 4 مراكز صحية لتقديم لقاح كورونا؛ وهي مراكز الرعاية في العوالي، والشرائع ٢، والمعابدة، والتخصصي، إلى جانب افتتاح مركزين للقاح في جامعة أم القرى، والآخر في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

وبهذا يصبح مجموع مراكز اللقاحات التي تقدم لقاح كورونا في العاصمة المقدسة 11 مركزاً حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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