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كورونا يعود من جديد ليُرْبِك روزنامة الدوري الإيطالي

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كورونا يعود من جديد ليُرْبِك روزنامة الدوري الإيطالي كورونا يعود من جديد ليُرْبِك روزنامة الدوري الإيطالي

كورونا يعود من جديد ليُرْبِك روزنامة الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تأجيل مباراة تورينو وساسوولو التي كانت مقررة الجمعة، جراء عدد من الإصابات بكوفيد-19 في نادي تورينو.

وقالت الرابطة في بيان إنه أعيدت جدولة المباراة المنضوية ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري، إلى يوم الأربعاء في 17 مارس المقبل.

وكان نادي تورينو أوقف تمارينه منذ يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وسارعت السلطات الصحية المحلية إلى إغلاق مركز تدريب تورينو وعزل اللاعبين في حجر صحي، فيما أشارت تقارير صحافية إلى إصابة سبعة لاعبين واثنين من الجهاز التدريبي بفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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