أخبار عاجلة

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني

Print
القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني

مصراوي Masrawy

05:36 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب - محمد سامي و يوسف عفيفي:
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر ولبنان .

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلق كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية