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أحداث مباراة "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر تحت مجهر الانضباط

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أحداث مباراة "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر تحت مجهر الانضباط أحداث مباراة "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر تحت مجهر الانضباط

أحداث مباراة

كشفت مصادر أن المشادات الكلامية التي حدثت بين لاعبي النصر والهلال في "ديربي الرياض" ستكون تحت مجهر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت أن تقارير حكام ومراقب المباراة هي التي ستحسم إمكانية فرض عقوبات على الخارجين عن الروح الرياضية في الديربي الذي جمع الفريقين أول من أمس بملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستناقش في اجتماعها المقبل فرض عقوبة على سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال.

وكان كريري دخل في مشادة مع لاعب النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس خلال الشوط الأول، وعلى إثرها أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كريري، فيما رصدت عدسات الكاميرات حركة تهديد من كريري لبيتروس بعد الطرد، كما شهد اللقاء احتكاكات بين لاعبي الفريقين، خاصة لاعب النصر بيتروس من جهة ومحمد البريك والكولومبي أكويلار من جهة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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