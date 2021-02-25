"تيشيرت وبنطلون".. نيرمين الفقي في إطلالة كاجوال

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي "فيسبوك".

وتحرص الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، بعدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلت نيرمين بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تيشيرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة باللون الأسود.

اختارت نيرمين تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي هو مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام.