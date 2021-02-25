أخبار عاجلة

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

"تيشيرت وبنطلون".. نيرمين الفقي في إطلالة كاجوال

Print
"تيشيرت وبنطلون".. نيرمين الفقي في إطلالة كاجوال "تيشيرت وبنطلون".. نيرمين الفقي في إطلالة كاجوال

مصراوي Masrawy

05:28 م الخميس 25 فبراير 2021

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي "فيسبوك".

وتحرص الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، بعدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلت نيرمين بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تيشيرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة باللون الأسود.

اختارت نيرمين تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي هو مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام.

FB_IMG_1614262173651

f122cc77b0.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية