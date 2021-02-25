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بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار

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بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار
منعوا من دخول أراضيها ومزاولة التجارة

بريطانيا تعاقب قادة الانقلاب في ميانمار

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ، إضافة لخمسة مسؤولين من المجموعة العسكرية في البلاد؛ لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير.

وذكرت البريطانية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنها تريد بذلك إيصال رسالة واضحة للنظام في ميانمار.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية، وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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