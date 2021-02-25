أخبار عاجلة

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الإسعاف الاجتماعي".. توجيهات عاجلة من الرئيس بشأن الدعم الطارئ للمواطنين

Print
"الإسعاف الاجتماعي".. توجيهات عاجلة من الرئيس بشأن الدعم الطارئ للمواطنين "الإسعاف الاجتماعي".. توجيهات عاجلة من الرئيس بشأن الدعم الطارئ للمواطنين

مصراوي Masrawy

05:04 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.

وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".

ووجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.

كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.

واطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية