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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع إلى التحقيق، يوم الأحد المقبل، وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

وكان تليفزيون اليوم السابع قد نشر فيديو غير مناسب للفنانة نهلة سلامة، ثم قام بحذفه وقدم اعتذارا عن أي عبارات غير ملائمة تضمنها، مؤكدا فتح تحقيق في مسئولية نشر هذا المحتوى، مع التأكيد على عدم نشر أي محتوى مشابه في المستقبل.​