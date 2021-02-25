أخبار عاجلة

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا -
السودان: ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في الخرطوم -
الأردن: لا وفيات بسبب تلقي لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 3ر0 %

Print
أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 3ر0 % أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 3ر0 %

مصراوي Masrawy

05:19 م الخميس 25 فبراير 2021

واشنطن-(د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 3ر28 مليون إصابة، حتى الساعة السابعة و7 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد بنفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 3ر0 % .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 55ر3 مليون إصابة، وبزيادة تبلغ 2ر0 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية كونيكتيكت زيادة بنسبة 5ر0 % في عدد الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 278 ألفا و184 إصابة.

وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،بواقع ألف و84 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية