أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 3ر0 %

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مصراوي Masrawy

واشنطن-(د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 3ر28 مليون إصابة، حتى الساعة السابعة و7 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد بنفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 3ر0 % .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 55ر3 مليون إصابة، وبزيادة تبلغ 2ر0 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية كونيكتيكت زيادة بنسبة 5ر0 % في عدد الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 278 ألفا و184 إصابة.

وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،بواقع ألف و84 حالة وفاة.