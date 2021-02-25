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مسؤول يطلع السفراء العرب والأوروبيين على مستجدات سد النهضة

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مسؤول يطلع السفراء العرب والأوروبيين على مستجدات سد النهضة مسؤول يطلع السفراء العرب والأوروبيين على مستجدات سد النهضة

مصراوي Masrawy

04:52 م الخميس 25 فبراير 2021

القاهرة- (د ب أ):

التقى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة لاطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، ولإحاطتهم برؤية القاهرة بشأن مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب لوزا عن ترحيب باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية إفريقية، وذلك على ضوء تولي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تثق مصر في حكمته وقدرته على تحقيق انفراجة في هذه المفاوضات في ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي.

كما أكد لوزا على أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، حيث أوضح أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحته جمهورية السودان الشقيقة الداعي لتطوير آلية التفاوض الإفريقية، من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات زخما سياسيا، ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة.

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