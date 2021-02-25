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دمشق تبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات كورونا بعد تلقي كمية "من دولة صديقة"

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دمشق تبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات كورونا بعد تلقي كمية "من دولة صديقة" دمشق تبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات كورونا بعد تلقي كمية "من دولة صديقة"

مصراوي Masrawy

04:47 م الخميس 25 فبراير 2021

دمشق- (د ب أ):

أعلن حسن الغباش وزير الصحة بالحكومة السورية اليوم الخميس أن وزارة الصحة ستبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات مضادة لكورونا على الكوادر الصحية.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" الحكومية السورية عن الغباش القول إنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاحات "من دولة صديقة" سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي، على أن تكون البداية بالعاملين في مراكز العزل، مع أولوية للفئة العمرية الأكبر وطبيعة العمل.

ولم يذكر الوزير اسم اللقاحات، إلا أنه قال إنها تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية وتم استخدامها في بعض الدول، وأثبتت فعاليتها بالوقاية من المرض بنسب عالية.

وكانت إسرائيل وسوريا قد نفتا قبل أيام صحة تقرير أشار إلى أن إسرائيل ستقوم بتوفير لقاحات لسورية في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين تم التوصل إليها بوساطة روسية.

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